Jessica Athayde um mês sem água quente

Tomei a decisão depois de ter visto the goop lab with @gwynethpaltrow mais precisamente o segundo episódio Cold Comfort que durante um mês não vou tomar banho de água quente , vou tomar banho de água bem fria, gelada eventualmente. Quem me conhece sabe o quão friorenta sou, mas vou dar uma oportunidade de 1 mês ao meu corpo, mente e espírito para perceber se este método me irá beneficiar em vários aspectos, e quem sabe se não passo para o gelo…. ou desisto e volto aos banhos bem quentes ! Alguém alinha comigo ? Começo amanhã de manhã ! Who’s in ? E não vos vou tangar, diariamente irei fazer um story sobre isto. Kiss kiss Jessy James . . . #new #jessyjamesblog #anotherdayinthehood #motherhood #bodyandmind #bodypositive #coldcomfort #thegooplab #thegooplabwithgwynethpaltrow