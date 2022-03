Jessica Athayde veste biquíni para marcar posição

Jessica Athayde vestiu o biquíni para marcar uma posição. A atriz não quer ser apenas a “mãe de serviço”, por isso, aproveitou o bom tempo para apanhar banhos de sol.

A intérprete deu à luz o seu primeiro filho, Oliver, há dez meses e, desde então, tem desfrutado de cada momento desta nova etapa. No entanto, Jessica Athayde sente que tem de fazer mais do que as tarefas da maternidade.

“Olha eu a não dar tudo! Claramente se ainda existisse hi5 e se eu tivesse 19 anos seria a minha fotografia de perfil”, começou por brincar a atriz no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_4lm_-hcPN/

“Hoje publico para não ser só mãe de serviço e mostrar que os meus biquínis da gravidez ainda me servem”, acrescentou, apelando ao sentido de humor. “Viva o sentido de humor, sem isso não somos nada”.

Recorde-se que Oliver é fruto do ex-namoro entre Jessica Athayde e o ator Diogo Amaral. Por sua vez, o intérprete já é pai de Mateus, que nasceu durante o antigo relacionamento amoroso com Vera Kolodzig.

LEIA TAMBÉM: