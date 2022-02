Jessica Athayde revela como está a ser a vida sexual na quarentena

Jessica Athayde revelou, esta terça-feira, 26 de janeiro, como está a ser a vida sexual durante a quarentena em sua casa.

A atriz lançou o desafio aos seguidores de fazerem perguntas, através do Instastories, ferramenta do Instagram. Entre as questões, a intérprete abordou a sua vida sexual neste momento.

“Como tem sido a tua vida sexual na quarentena?” perguntou um internauta. “Este roupão diz tudo. Não achas?” respondeu Jessica Athayde.

A intérprete tem estado a viver o novo confinamento imposto pelo Governo, devido à pandemia da covid-19, ao lado do seu filho, Oliver, fruto da ex-relação com o também ator Diogo Amaral.

Recentemente, a profissional da TVI admitiu publicamente a zanga que existe com Rita Pereira. “Não sei. Juro. Até hoje não sei porque é que a Rita Pereira não fala comigo!” afirmou, durante a participação “videocast” “É Preciso Ter Lata”, de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro.