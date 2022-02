Jessica Chastain oferece refeições a profissionais de saúde

Jessica Chastain ofereceu refeições a profissionais de saúde que estão no hospital Lenox Hill, de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a tratar dos doentes.

Numa altura em que a Organização Mundial da Saúde decretou a Covid-19 como pandemia e os casos de infetado aumentam de forma agressiva, a atriz doou diversas alimentações aquela unidade de saúde.

De acordo com a informação divulgada pelo site Page Six, a intérprete também enviou uma nota a agradecer o trabalho dos profissionais.

“Obrigada por ser o super-herói que precisamos neste momento. Espero que esta pequena refeição o lembre de que existem milhões de pessoas por aí muito gratas pelo que você fez. Com amor, Jessica Chastain”, pode ler-se na nota enviada com as refeições.