Jéssica Nogueira acusa Pedro Alves de mentir: “Não somos amigos”

Depois de Pedro Alves ter anunciado o fim do relacionamento, Jéssica Nogueira reagiu publicamente com críticas ao ex-namorado.

O ex-casal, que se aproximou durante a participação no “Big Brother 2020”, terminou o relacionamento. No entanto, depois de o nortenho ter confirmado, esta segunda-feira, os rumores e sublinhado que a amizade entre ambos continuou, a empresária acusou-o de mentir.

“O que o Pedro declarou não é verdade. Não conto mentiras só para parecer melhor com quem nos apoiou. Eu e ele não somos amigos. Ele diz que está a sofrer mas não é verdade”, afirmou Jéssica Nogueira.

“Não criei nenhum ‘post’ para não deixar as pessoas nos atacarem ou comentar a relação. Não preciso de interações no perfil e muito menos da opinião de todos, visto a situação difícil. Por isso, por favor, respeitem o facto que acabou e parem de nos identificarem em fotos e comentários juntos”, acrescentou.

A ideia de que os ex-concorrentes do “reality show” da TVI estavam separados começaram em setembro, depois de vários fãs notarem que não se seguiam no Instagram e, inclusive, que a jogadora teria apagado as fotografias juntos.

LEIA TAMBÉM: