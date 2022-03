Jéssica Nogueira revela motivos da separação de Pedro Alves

Jéssica Nogueira revelou que as discussões constantes, chegando mesmo a envolver a GNR, foram os verdadeiros motivos que ditar o fim do namoro com Pedro Alves.

Começaram por ser o casal sensação dentro do “reality show” “Big Brother 2020”, apresentado por Cláudio Ramos na TVI. No entanto, fora da casa mais vigiada do país, os dois ex-concorrentes acabaram por terminar a relação.

De acordo com uma entrevista dada por Jessica Nogueira à revista “TV7 Dias”, antes de entrar no “Big Brother – Duplo Impacto”, o namoro com Pedro Alves acabou devido às discussões, que levaram os vizinhos a chamar as autoridades.

A agora participante da mais recente edição do formato já tinha adiantado nas redes sociais que estava cansada perante a persistência dos internautas para que existisse um reatamento amoroso entre os dois.

Desde que entrou na casa, a concorrente tem estado bastante próxima de Gonçalo Quinaz. Os dois jogadores já se beijaram, tal como assumiu a produção da TVI. O beijo aconteceu durante uma noite em que Jéssica e Gonçalo dividiram a cama.