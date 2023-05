Jessie J já foi mãe: “O meu filho veio ao mundo e o meu coração dobrou de tamanho”

A cantora Jessie J anunciou o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com Chanan Colman, através de uma publicação nas redes sociais.

Após ter sofrido um aborto espontâneo em 2021, quando decidiu ser mãe solteira, Jessie J anunciou, em janeiro de 2023, que estava grávida do companheiro, o jogador de basquetebol Chanan Colman.

Numa publicação feita através das redes sociais, a artista britânica anunciou que deu as boas-vindas ao rebento há uma semana.

“Há uma semana a minha vida mudou. O meu filho veio ao mundo e o meu coração dobrou de tamanho. A sensação é indescritível, estou a voar em amor, ele é mágico. Ele é todos os meus sonhos, ele é o meu tudo. Nós estamos muito bem e eu estou a absorver cada segundo. Ainda não consigo acreditar que ele é real e meu”, começou por escrever.

“Para todos vocês que acompanharam a minha jornada até este momento, obrigado por todo o amor e apoio. Estarei de volta ao Instagram quando estiver pronta”, rematou.