Jessie J revela que sofreu aborto após ter decidido ter o bebé sozinha: “A tristeza é avassaladora”

Jessie J revelou, esta quarta-feira, 24 de novembro, que sofreu um aborto após ter decidido que iria tentar ser mãe sozinha.

A cantora, de 33 anos, começou por admitir que não tem controlo sobre as suas emoções nesta altura e que teve de desabafar nas redes sociais para não esconder a informação do público.

“Ontem de manhã estava a falar com um amigo e a dizer: ‘A sério, como é que vou fazer o espetáculo em Los Angeles amanhã à noite sem contar ao público que estou grávida’. À tarde, estava com medo de fazer o espetáculo sem desabafar. Depois de fazer o exame disseram-me que não havia batimentos cardíacos”, começou por contar.

“Sinto que não tenho controlo nas minhas emoções. Posso arrepender-me de publicar isto. Ou não”, acrescentou.

Neste momento, a artista encontra conforto apenas na música: “O que sei é que quero cantar esta noite. Não porque estou a evitar a dor ou o processo, mas porque sei que cantar esta noite vai ajudar-me. Fiz dois espetáculos em dois anos e a minha alma precisa disto. Ainda mais hoje”.

“Quero ser honesta e verdadeira e não esconder o que estou a sentir. Mereço isso. Quero ser o mais eu mesma possível neste momento. Não apenas para o público, mas para mim e o meu bebezinho que fez o melhor”, prosseguiu.

A intérprete confessou que decidiu ter o filho sozinha porque “é tudo o que sempre quis”. “A vida é curta. Ficar grávida foi um milagre por si só e uma experiência que nunca esquecerei e sei que terei novamente. Ainda estou em choque, a tristeza é avassaladora. Mas sei que sou forte e que vou ficar bem”, afirmou.

No final, Jessie J lembrou as “milhões de mulheres em todo o mundo que já sentiram esta dor e muito pior”. “Sinto-me conectada com vocês, com quem conheço e com quem não conheço. É a sensação mais solitária do mundo”, rematou.