Jesus Quisto em autocarro para lançar hino de apoio à Seleção Nacional no Mundial do Catar

Depois de terem surgido na série “Pôr do Sol” (RTP), de dois concertos esgotados no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e dois álbuns, os Jesus Quisto lançam um tema de apoio à Seleção.

O videoclipe com o tema composto para apoiar a Seleção Nacional no Mundial 2022 de Futebol no Qatar será lançado na próxima quinta-feira, 17 de novembro, às 10h00.

“Portugals (Let’s Win the Victories)” é o nome da canção interpretada pela banda. A fim de promover o videoclipe deste tema, na próxima sexta-feira, 18 de novembro, entre as 8h00 e as 12h00, os Jesus Quisto vão dar um concerto.

A banda, que é composta por “Diogo” (Cristóvão Campos), “Jimmy” (André Pardal) e “Vera” (Madalena Almeida), vai estar num autocarro que percorrerá as ruas de Lisboa, ao som da nova música.