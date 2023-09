Jimmy Fallon acusado de criar “ambiente de trabalho tóxico”: “Sinto-me muito mal”

Ex-funcionários do “The Tonight Show”, conduzido por Jimmy Fallon, acusaram o apresentador de criar ambiente hostil nos bastidores.

A revista norte-americana “Rolling Stone” entrevistou 14 ex-funcionários do “The Tonight Show”, programa de Jimmy Fallon, que acusaram o apresentador de criar um “ambiente de trabalho tóxico” nos bastidores.

Os funcionários afirmaram que existem “os dias bons do Jimmy” e “os dias maus do Jimmy” e alegam ter testemunhado o apresentador “a agarrar membros da equipa, expressar irritação por coisas insignificantes e repreender e menosprezar os funcionários por frustração”.

“Era assim, se o Jimmy estivesse de mau humor, o dia de todos seria péssimo”, afirma um ex-funcionário. “As pessoas não diziam piadas no escritório e não ficavam paradas a conversar umas com as outras. Era muito parecido com: concentrem-se no que quer que tenham de fazer, porque o Jimmy está de mau humor e se ele vê isso, ele vai-se zangar”.

Os funcionários acusam também o apresentador de, às vezes, ir trabalhar alcoolizado e aceitaram dar o seu depoimento anonimamente, com medo de retaliação de Fallon.

O apresentador já se pronunciou sobre o tema e pediu desculpas aos membros da equipa. “É constrangedor e sinto-me muito mal. Peço desculpa se vos envergonhei, à vossa família e amigos… Sinto-me tão mal que nem consigo explicar”, contou o apresentador em reunião com a equipa.