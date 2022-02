Joacine Katar Moreira reage às notícias sobre a entrada no “Big Brother Famosos”

Joacine Katar Moreira reagiu às notícias que deram conta da sua entrada no “Big Brother Famosos”. A ex-deputada garante que não vai participar no “reality show” da TVI.

Joacine Katar Moreira garantiu que não vai entrar no “Big Brother Famosos”. A ex-deputada do partido Livre deixou a garantia nas redes sociais, depois de o “site” “A Televisão” ter dado como certo que não só ia entrar na “casa mais vigiada do país”, como não gostou que Nuno Graciano, do partido Chega, também tenha sido convidado para o programa apresentado por Cristina Ferreira.

“E não, não é verdade. Obrigada”, limitou-se a escrever Joacine Katar Moreira nas redes sociais para, em seguida, trocar algumas palavras com os seguidores.

” […] Imaginam-me no ‘Big Brother’. Ali sim, faz-lhes algum sentido eu estar. Precisam de mais motivos para continuar o trabalho que começaram”, deu como resposta a uma seguidora, sem citar nomes.

Recorde-se que José Carlos Malato mostrou-se estupefacto com a notícia de Joacine Katar Moreira ia entrar no “Big Brother Famosos”.