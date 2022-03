Joana Albuquerque admite ter recebido mensagens de famosos

Joana Albuquerque admitiu que vários famosos lhe enviaram mensagens privadas nas redes sociais.

A ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) fez revelações na rubrica “Cala-te Boca”, da rádio Mega Hits, entre as quais as mensagens privadas que tem recebido de famosos.

Questionada por Mafalda Castro e Maria Seixas Correia sobre qual famosos já “meteu conversa”, a “beta” de Cascais explicou que não se interessa com “essas coisas”.

“Não ligo muito a essas coisas. Não sei, tinha que ir ver agora nas minhas mensagens no Instagram”, afirmou.

No entanto, posteriormente, fez uma publicação polémica nas redes sociais. “Olá, amigos famosos que deram em cima de mim, salvaguardei-vos a todos”, acrescentou.

Joana Albuquerque foi a vencedora do último “reality show” da estação de Queluz de Baixo. A ex-concorrente participou também no “Big Brother – A Revolução”.