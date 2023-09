Joana Albuquerque celebra aniversário com “um novo início especial”

A ex-concorrente do “Big Brother” Joana Albuquerque completou 24 anos. Nas redes sociais, assinalou a data e contou uma nova conquista.

Joana Albuquerque, vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto”, programa transmitido pela TVI, completou 24 anos no domingo, 10 de setembro, e assinalou a data com uma publicação nas redes sociais. Na descrição, Joana contou, também, uma novidade.

“Um novo início especial na nossa nova casa (já entenderam porque ando mega desaparecida – estou no meio de 60 milhões de caixas para arrumar). Obrigada à minha família, em especial ao Nuno, que é o melhor namorado que eu podia desejar, aos meus amigos que apareceram por cá para um jantarzinho e a todos os que perderam um tempinho para me desejar os parabéns, vou responder a todos nos próximos dias”, escreveu.

Foi em abril deste ano que Joana Albuquerque confirmou a relação com o rapper Nuno Barreiros, mais conhecido como X-Tense, através de uma fotografia onde surgiam juntos no jacuzzi.