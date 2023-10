Joana Albuquerque de férias em Cuba com o namorado

Cuba foi o país escolhido por Joana Albuquerque e o namorado, o músico X-Tense, para uns dias de descanso.

O verão pode ter findado, mas ainda há tempo para férias. Joana Albuquerque esteve de férias em Cuba e mostrou alguns pormenores dos seus dias pelo país da América central.

Nas redes sociais, a ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, publicou um álbum de fotografias com registos na praia, do pôr-do-sol e ao lado do namorado, o músico Nuno Barreiros, conhecido como X-Tense. “Cuba” foi a legenda escolhida por Joana, para as fotos tiradas em Varadero.

De relembrar que, recentemente, a ex-concorrente do “Big Brother” partiu em defesa do namorado, após este ser alvo de críticas e acusações. “Já me chamaram de defensor de abusador, abusador e suspeito de ser abusador… Enquanto isso, continuo a tratar quem tenho com o respeito e amor que vocês mendigam (…)”, escreveu o músico na rede social X, o antigo Twitter.

“É só a pessoa que melhor me tratou neste planeta, vivo como uma princesa. As vossas acusações falsas não têm base nenhuma e dão-me pena. Talvez um dia se conhecerem alguém como o Nuno, saibam do que estou a falar”, defendeu Joana.