Joana Albuquerque defende namorado contra acusações de abuso

Joana Albuquerque partiu em defesa do namorado, o músico X-Tense, após este ter recebido acusações de abuso.

A ex-concorrente do “Big Brother” Joana Albuquerque partiu em defesa do namorado, o músico Nuno Barreiros, conhecido como X-Tense, após este ser alvo de críticas e acusações.

“Já me chamaram de defensor de abusador, abusador e suspeito de ser abusador… Enquanto isso, continuo a tratar quem tenho com o respeito e amor que vocês mendigam (…)”, escreveu o músico na rede social X, o antigo Twitter.

Joana Albuquerque respondeu à publicação do namorado, defendendo-o. “É só a pessoa que melhor me tratou neste planeta, vivo como uma princesa. As vossas acusações falsas não têm base nenhuma e dão-me pena. Talvez um dia se conhecerem alguém como o Nuno, saibam do que estou a falar”, escreveu.

