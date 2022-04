Joana Albuquerque do “Big Brother” responde a críticas após alegada festa

Joana Albuquerque foi criticada pelos cibernautas por ter estado a divertir-se com três amigas em tempo de pandemia. A vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto” respondeu à letra.

A jovem de Cascais recebeu diversas críticas por ter estado a celebrar a vitória no “reality show”, com um grupo de amigas, desrespeitando as regras de segurança da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Perante a onda de comentários negativos, Joana Albuquerque esclareceu, através do perfil de Twitter, que não houve risco de contágio.

“Para esclarecimento: duas pessoas imunes; uma farmacêutica, constantemente testada; duas pessoas testadas há 48 horas; eu, em confinamento”, explicou a jovem de Cascais, antes de salientar: “Não falem do que não sabem, porque ninguém tem covid aqui. Obrigada”, escreveu.

Joana foi a grande vencedora do “Big Brother – Duplo Impacto” e mostrou-se “chocada” com o triunfo. Bruno Savate foi segundo, Noélia terceira e Sofia Sousa ficou em quarto lugar.

A “beta” de Cascais garantiu 62 por cento dos votos dos telespetadores e leva para casa 20 mil euros do prémio final. “Estou chocada! Vinte mil euros! Não vou gastar o dinheiro”, referiu Joana no final da gala.