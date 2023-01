Joana Alvarenga mostra-se ao natural “sem filtro e sem maquilhagem”

Joana Alvarenga recorreu ao seu perfil de Instagram para se mostrar ao natural e “sem filtros” perante os seus seguidores.

A intérprete aproveitou ainda para fazer uma reflexão e referiu que é assim que gosta “de ser”.

“Esta sou eu como gosto de ser. Sem filtro, sem maquilhagem, sem roupas de luxo, sem jóias. Sou eu de cabelo apanhado, fato de treino e ténis. Quem olha para mim não consegue ver o quanto eu sou simples na minha forma de ser, de estar e de viver”, começou por escrever.

“E esta minha simplicidade e relaxamento que tenho para com a vida e a minha forma de viver, faz confusão a muita gente. Faz com que pareça mentira. A intensidade com a pureza com que vivo parece mentira para muitos e torna-me vulnerável e inocente acreditando sempre na pureza dos outros. Contudo gosto da minha ingenuidade e clareza da forma como levo a vida”, acrescentou.