Joana Araújo declara-se a Goucha: “Foi amor à primeira vista”

Joana Araújo declarou-se publicamente a Manuel Luís Goucha durante a transmissão desta quinta-feira do programa “Você na TV”, da TVI.

A assistente de produção tornou-se uma presença regular no pequeno ecrã, quer seja para ajudar a mudar um cenário ou para brincar com a dupla de apresentadores. Há mais de uma década a trabalhar com Manuel Luís Goucha, Joana Araújo fala em amor à primeira vista.

“Quando olhei para ele foi amor à primeira vista. Já lá vão quase 11 anos e o meu coração continua a acelerar (muito) quando estamos juntos”, confessou a profissional da TVI na legenda de uma fotografia em que surgem os dois.

https://www.instagram.com/p/B8OUNaMFsd8/

A imagem foi captada durante a emissão desta quinta-feira pela repórter do “Você na TV” Inês Guttierrez.

