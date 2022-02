Joana Barrios recorreu ao Instagram, nesta sexta-feira, 12 de novembro, para recordar o dia do seu casamento.

A comunicadora quis lembrar o momento em que subiu ao altar com o fotógrafo Carlos Pinto e publicou uma imagem do casal no dia da cerimónia.

“Daquela vez que obriguei o Carlos Pinto a casar-se comigo e ele achava que eu não estava a falar a sério”, escreveu.

Recorde-se que da relação da comunicadora e do fotógrafo resultaram dois filhos, Mercedes, de seis anos e Álvaro, de quatro.