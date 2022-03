Joana Barrios sobre filho Álvaro: “É tão livre, tão mariola, tão bonitão”

View this post on Instagram

Este bombom aqui é o meu Filho Álvaro, nascido a 13 de Maio, que faz hoje três anos. Havendo disponibilidade para tal, pode aprender-se muitíssimo com uma criança. Pode aprender-se tudo, até. E isto pode parecer radical, que é super na boa, porque eu sou radical na forma como olho xs meuxs Filhxs e xs AMO. Este ano o aniversário é em quarentena e o Álvaro não terá uma festa, coisa que na verdade, até à data, também nunca teve, porque nunca foi possível que isso sucedesse. Ou estávamos em casa resguardados, ou estávamos no hospital a preparar-nos para mais uma intervenção, ou a sair de uma. E o meu Filho poderia ser o miúdo mais zangado e chato do mundo, mais rabugento e de mal com a vida, porque podia, tipo, tem tudo para ser esse miúdo, só que não é. E a beleza dele começa logo aí. O Álvaro é, todo ele, muito salseiro. É um fresco. É um galã, um miúdo mesmo arrebatador, simpático e surpreendente. Ele é uma alegria pegada, nada o faz parar, sossegar ou o impede de conseguir seja lá o que for. Contra tudo e contra todos, supera sempre as expectativas. Para o bem e para o mal. Não tem meio termo. Tem um olhar decidido e movimenta-se com a agilidade de um ninja-bailarino. É, naturalmente, o mais elegante de todos, o mais perfeito, o mais tudo, claro. É a única pessoa que eu conheço que me diz com exactidão ao que cheira e identifica tudo, de chocolate a sopa, batata doce assada ou "o teu perfume, Mãe”. É tão livre, tão mariola, tão bonitão. E por causa de tudo o que Ele e a sua Irmã são, eu sou o que sou. As minhas imagens preferidas dx meuxs Filhx estão todas registadas na minha cabeça. O difícil para mim é tirar uma fotografia em que eu não pareça a árvore e Elxs, quais frutxs nos ramos, em cima de mim. A imagem mais Bela que guardo Dele é a ganhar velocidade, montado, qual skate, nos pés metálicos de um suporte de soro, a abrir nos corredores do internamento da pediatria, enquanto esperávamos uma alta porque afinal estava tudo bem e não tinha havido intervenção nenhuma. A vida é uma celebração, seja em que circunstância for, nós sabemos muito bem disso, e hoje ninguém nos agarra, mesmo sem presentes porque das entregas nada chegou a tempo [cont.]