Joana Câncio em “paz” com o corpo no pós parto

Quase dois anos depois do nascimento do segundo filho, a atriz revelou estar “em paz” com o seu aspeto físico.

Joana Câncio confidenciou, numa publicação nas redes sociais, que depois de anos de “muita zanga” – sobretudo com a fase da maternidade – conseguiu fazer as pazes com o seu corpo devido a um processo de aceitação.

“Empatia. Amor próprio. Aceitação. Demorei a chegar aqui e ainda tenho um longo caminho pela frente. Esta barriga já criou dois bebés e depois de muita zanga com ela, cheguei a um ponto de paz, aceitação e gratidão. Há sempre pontos a melhorar, mas que tal olharmos para os melhores? Eu tenho dois, chamam-se Constança e Lourenço”, lê-se na publicação no Instagram.

Recorde-se que Joana Câncio tem dois filhos, Constança, de oito anos, de uma relação anterior, e Lourenço, de dois, do atual relacionamento com André Robalo.