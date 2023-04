Joana Cruz de férias em Sevilha depois de embarcar no cruzeiro de Tony Carreira

Tem sido uma semana de descanso para Joana Cruz: depois de embarcar no cruzeiro de Tony Carreira, a locutora continuou as férias em Sevilha.

A par de Dolores Aveiro, Joana Cruz foi uma das caras conhecidas que navegou com Tony Carreira no recente cruzeiro “35 anos de Canções”, mas a radialista acabou por não completar a viagem porque decidiu tirar o resto das férias noutro local.

“Já em terra firme depois de quatro dias maravilhosos a bordo do cruzeiro do Tony Carreira (…). Muito obrigada a todas as pessoas que foram sempre tão queridas a bordo, aos amigos que levei e fiz (…) Posso dizer que ‘abandonei o barco a meio’”.

E onde está, agora, Joana Cruz? “Olé! Feira de Sevilha! Mais um check na lista de sítios a visitar, sendo que não conhecia nem a cidade, nem o evento”, escreveu no perfil de Instagram.

“A abertura aconteceu ontem à noite e a festa ainda nem começou, mas eu já lá estava para a abertura da feira que se marca com o acender das luzes. A partir de agora, é uma semana de looks variados e a ver se tenho pedalada para esta malta que não vacila quando o tema é fiesta!”, rematou Joana Cruz.