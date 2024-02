Joana Cruz diverte-se em Angola: “Um lugar bem bonito”

Joana Cruz viajou até Angola e está encantada. Nas redes sociais, enquanto ia a caminho de Lubango, a radialista fez uma reflexão.

Muitos famosos aproveitaram o mês de fevereiro para viajar até destinos quentes: Joana Cruz foi uma delas. A locutora rumou até Angola, na África, e, através das redes sociais tem partilhado alguns registos.

“Dia de abrir as asinhas e abraçar o Lubango. A cascata da Huíla e a Fenda da Tundavala que deixa qualquer um sem ar por alguns segundos, tal a beleza da vista. O mundo consegue ser um lugar bem bonito!”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Na caixa de comentários, Liliana Campos, apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, respondeu: “Juanita , eu nasci bem aí no Lubango. Mais para o meio do mato.

Numa terra chamada Jamba”.