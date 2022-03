Joana Cruz em nova fase da luta contra o cancro: “Conto passar com distinção”

Joana Cruz entrou numa nova fase da luta contra o cancro. A radialista mostra-se muito positiva na recuperação total da doença.

Joana Cruz partilha regularmente com os fãs e seguidores a evolução da luta contra o cancro da mama. Desta vez, a radialista da RFM congratulou-se por estar a ultrapassar mais uma fase na luta contra a doença.

“Nunca fui boa a matemática, mas esta conta não tem que enganar: já só me faltam duas sessões destes últimos quatro tratamentos”, começou por referir a radialista, com um v de vitória na imagem. “E a contar passar com distinção na prova”, concluiu Joana Cruz.