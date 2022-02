Joana Cruz luta contra o cancro: “É o dia de ir tratar da minha saúde”

Joana Cruz mostrou-se, esta sexta-feira, 29 de janeiro, a caminho de uma das sessões de tratamento na luta contra o cancro na mama.

Depois de ter revelado no perfil da rede social Instagram que foi diagnosticada com cancro na mama, a radialista da RFM tem partilhado diversos momentos desta fase com os seus seguidores.

Esta sexta-feira, foi dia de mais uma consulta para fazer tratamentos e a locutora garantiu estar motivada.

“A sexta-feira sempre foi para mim o melhor dia da semana. Agora ainda mais porque é o dia de ir tratar da minha saúde. E esse é o único motivo pelo qual saio de casa quando o mundo anda ao contrário a procurar ter saúde… Dentro de casa. Contínuo bem-disposta e cheia do vosso amor que agradeço e retribuo!” escreveu.

Em entrevista ao programa “Dois às 10”, da TVI, Joana Cruz já tinha revelado detalhes do seu plano de tratamentos nos próximos cinco meses.

“Vou começar por 12 tratamentos seguidos, uma vez por semana e mais quatro tratamentos, depois uma pausa e depois a cirurgia será avaliada”, disse a locutora, numa entrevista por videochamada.