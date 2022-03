Joana Cruz mostra “marcas” que ficaram da luta contra o cancro

Joana Cruz mostrou, esta segunda-feira, 6 de dezembro, as cicatrizes que ficaram das operações na luta contra o cancro.

A locutora da RFM está de férias no Brasil. Entre as várias fotografias que tem partilhado com os fãs desde que chegou aquele território, a radialista posou de biquíni mostrando a cicatriz que ficou da luta contra o cancro.

“Marcas da batalha vencida! A operação que me puxou músculo das costas para a frente deixou uma cicatriz que merece honras de protetor cor-de-rosa”, escreveu.

Entre os vários internautas que reagiram à publicação na secção de comentários, destaque para Pedro Fernandes, Pimpinha Jardim e Iva Domingues manifestaram o seu apoio a Joana Cruz.

Lembre-se que, durante vários meses, a comunicadora lutou contra o cancro na mama. Em agosto, a radialista revelou que estava curada. “Um turbilhão de emoções entre felicidade, comoção, alívio, gratidão e triunfo”, confessou.