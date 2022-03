Joana Cruz mostra-se a fazer surf e surpreende seguidores

Joana Cruz está a aproveitar o calor do Brasil para desfrutar de alguns dias livres e tem vindo a partilhar alguns momentos com os seus seguidores.

No entanto, o que muitos não sabiam é que a radialista, de 41 anos, tem um talento escondido. A comunicadora da RFM sabe fazer surf e mostrou algumas manobras aos seus fãs.

Por terras de Vera Cruz a passar alguns dias de férias, Joana Cruz partilhou, neste sábado, 4 de novembro, algumas imagens onde surge em cima de uma prancha de surf no meio no mar.

“O surf é como a vida: a malta rema um bocado, mas quando pega o jeito… é só deslizar! Cai e volta a pôr-se em pé. E isso dá um gosto danado de bom!!!”, escreveu.

Recorde-se que a radialista foi diagnosticada com um cancro de mama no fim do ano passado e que só em agosto venceu a dura batalha.