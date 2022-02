Joana Cruz passeia pelas ruas de Paris: “Primeiro monumento a visitar só podia ser o Arco do Triunfo”

Joana Cruz está de viagem pela terra do amor e tem vindo a partilhar vários momentos com os seus seguidores.

Chegada à capital francesa a radialista, de 41 anos, fez questão de cumprir todos os clichés da cidade, tal como contou no perfil de Instagram.

“Primeira vez a passear em Paris da França! Boina, Escargots e Macarons. Pôr um perfume Chanel”, começou por referir a animadora da rádio RFM, que confessou qual foi o primeiro monumento a visitar.

“Primeiro monumento a visitar só podia ser o Arco do Triunfo para celebrar o meu maior triunfo deste ano. E calha de ser hoje o dia nacional de prevenção do cancro da mama. Vivamos a vida e se também és triunfante, partilha com o mundo essa alegria com o hashtag”, escreveu.

A comunicadora partilhou com os fãs os pequenos-almoços típicos de Paris. “Cara de santa no dia de todos os santos a ver se ninguém topa que mandei a baixo uma baguete cheia de manteiga, um croissant simples (vá lá) e uma jarrinha de chocolate quente. Em Paris as calorias não contam quando tomamos pequenos-almoços típicos”, legendou numa outra publicação.

Outro sítio que não podia deixar de visitar, apesar do frio que se faz sentir na cidade, é o tão aclamado cabaret “Moulin Rougue”. “Eu aqui cheia de frio e elas lá dentro seminuas a dançar o cancan”, escreveu.

Joana Cruz continua a sua viagem por Paris onde garante que ainda vai comer muitos “croissants, baguetes e crepes”.