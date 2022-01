Joana Cruz revela que regresso ao trabalho está para “breve”

Joana Cruz revelou que o regresso ao trabalho na rádio RFM está para “breve”. A locutora encontrou-se com os colegas Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

A radialista tem estado a tratar um cancro na mama e, por isso, nos últimos setes meses esteve afastada da esfera profissional. No entanto, Joana Cruz revelou que está prestes a regressar.

“Finalmente os Wi-Fi’s juntos e em breve de volta à RFM. Entretanto ofereci-lhes um anelinho com as iniciais deles e ainda me gozam. Não percebo porquê”, brincou a comunicadora no perfil de Instagram.

Lembre-se que Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes integra o programa “Wi-Fi”, da RFM. No final de junho, a locutora tinha informado os seguidores de que fez a última transfusão de sangue.

“Têm sido doses quinzenais, nos intervalos dos tratamentos que já acabaram. Há quem precise de transfusões de sangue bem mais regulares”, explicou, agradecendo de seguida: “Agradeço a quem doou este shot para que eu pudesse repor os meus níveis e energia”.