Joana Cruz revela vacinação completa contra a covid-19: “Não tarda a pandemia é passado”

Joana Cruz revelou, esta segunda-feira, 26 de julho, que já tem a vacinação completa contra a covid-19.

A radialista da RFM, de 41 anos, partilhou, no perfil de Instagram, que foi vacinada com a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus e destacou que “não tarda a pandemia é passado”.

“Segunda dose da vacina a preto e branco em jeito de ‘não tarda a pandemia é passado’. Olhos postos no que aí vem de bom, que passa muito por não ter que fazer testes rápidos para entrar em sítios vários”, escreveu.

Joana Cruz foi diagnosticada com cancro, em janeiro. No entanto, teve de parar os tratamentos por duas vezes, em abril e março, porque esteve impossibilitada de avançar com a quimioterapia por ausência de glóbulos brancos.