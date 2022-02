Joana Cruz prepara-se para festa do título nacional do Sporting

Joana Cruz está a preparar-se para a festa do título de campeão nacional do Sporting. A locutora mostrou-se com um cachecol da equipa leonina.

A radialista da RFM recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar o quão ansiosa está para festejar a vitória do Sporting na liga portuguesa, 19 anos depois do último título conquistado.

“É assim o espreguiçar da leoa! Vamos, Sporting! Dormi com a camisola da época assinada pelos meus convidados do Podcast ‘ADN de Leão’ e pus à volta da cama todo o enxoval verde que tenho!” explicou a locutora, referindo-se ao programa que apresenta no Sporting TV, YouTube e Spotify.

“Tudo ajuda a puxar a festa de logo! Está quase! Força rapazes! Há rituais daí que ainda possa fazer também?” questionou Joana Cruz.

A profissional de rádio está a lutar contra o cancro na mama. Depois de ter terminado a quimioterapia, a locutora começou uma nova etapa de tratamentos, tal como contou nas redes sociais.

“Mais um começo. Arranca mais um ciclo de quatro tratamentos quinzenais”, escreveu.