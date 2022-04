Joana Cruz viaja pela Europa após luta contra o cancro: “A vida continua a ser boa para mim”

Joana Cruz embarcou numa viagem pela Europa do Leste após lutar contra o cancro na mama. A radialista tem partilhado vários momentos desta aventura.

A locutora da RFM está a aproveitar uns dias de descanso para viajar pela Europa e encontra-se em Praga, República Checa. No perfil de Instagram, a comunicadora mostrou-se determinada a aproveitar com “todas as forças”.

“Viver depois do cancro da mama? Sim. Faz-se por isso com todas as forças e ainda mais do que antes”, começou por escrever.

A comunicadora, de 41 anos, alertou ainda para a prevenção do cancro: “Outubro é o mês da chamada de atenção para a prevenção desta doença e foi o mês que escolhi para arrancar a fazer uma das coisas que mais gosto: viajar”.

“Juntei-me à campanha da Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) com o mote ‘Viver depois do Cancro da Mama’, juntamente com a querida Carla Andrino e nunca é demais agradecer. A vida continua a ser mesmo muito boa para mim”, rematou.

Recorde-se que a radialista da RFM foi diagnosticada no final do ano passado e anunciou a vitória contra a doença a 19 de agosto.