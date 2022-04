Joana de Verona junta-se à luta pela Cultura

Joana de Verona juntou-se à manifestação pelos direitos do setor da Cultura em frente à Assembleia da República, em Lisboa. A atriz partilhou o momento nas redes sociais.

Depois de Jorge Corrula ter mostrado publicamente que levou a sua filha para se manifestar em prol de uma Cultura melhor, Joana de Verona também se deslocou até ao centro da cidade para mostrar a sua opinião.

“Vigília pela Cultura em frente à Assembleia. Manifestação pelos direitos do setor artístico

Rossio 4/6/2020. Juntos na exigência de respostas do Governo!” começou por explicar no Instagram.

De seguida, a intérprete agradeceu à organização e a todos os participantes. “Obrigada à organização dos protestos e aos que nele discursaram com ideias articuladas, palavras de força e convicção na alma!”

“Não queremos umas reparações emergenciais, exigimos porque precisamos de reestruturações profundas e um setor dignamente respeitado! Sindicaliza-te!” apelou Joana de Verona no final.

