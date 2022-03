Joana de Verona reencontra amigas de “Morangos com Açúcar”

Joana de Verona recordou a série “Morangos com Açúcar” num reencontro com as gémeas Margarida e Mariana Martinho, em Vera Cruz, no Brasil.

As atrizes, que integraram o elenco da quarta temporada da série juvenil transmitida pela TVI, reuniram-se e, nas respetivas contas de Instagram, partilharam fotografias juntas.

“Filmámos juntas há 13 anos. Já lá vai 2006”, recordou Joana de Verona na descrição da publicação, referindo-se à série “Morangos com Açúcar”.

“Desde aí, com essas amigas gémeas, viajámos juntas para o Egipto em 2007, Londres em 2013 e muita Lisboa”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B7c25zSnhgM/

Margarida Martinho também assinalou o reencontro. “A prova que a amizade não mede distâncias. Conhecemo-nos aos 16 anos, gravamos os ‘Morangos’ juntas, viajámos juntas e não nos víamos sei lá desde quando”, afirmou.