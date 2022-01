Joana Diniz abre o livro sobre as cirurgias plásticas que já fez

Joana Diniz, ex-concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI), abriu o livro sobre as cirurgias plásticas que já realizou e deixou um aviso aos seguidores.

A antiga participante da “Casa dos Segredos” deu a oportunidade aos seguidores de fazerem as perguntas que quisessem. Quando questionada sobre as cirurgias plásticas, Joana Diniz explicou os procedimentos que já fez.

“Na cara nunca fiz nada. A única coisa que fiz foi lábios e dermopigmentação”, referiu a ex-concorrente do “reality show”. “Mas quero fazer botox na testa e fazer uma harmonização facial”, acrescentou.

“E não me venham cá com m##### que eu é que sei o que deva ou não fazer. Ok, lindas?” rematou, em jeito de aviso.