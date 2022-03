Joana Diniz confessa que deixou de treinar por problema de saúde: “Ninguém sabe o que é”

Joana Diniz confessou, este domingo, 28 de novembro, que deixou de treinar por estar com um problema de saúde que “ainda ninguém sabe o que é”.

Depois de receber várias mensagens nas redes sociais, a ex-concorrente de “reality show” da TVI explicou aos admiradores a razão pela qual deixou de praticar exercício físico regularmente.

“Muitos me questionam o ‘porquê’ de eu ter parado os treinos. Então… ando aí com um problema de saúde que ainda ninguém sabe o que é, estou a espera de uma consulta de urgência (que há de ser para o ano, até la da me uma travadinha) e fui aconselhada a não treinar”, começou por esclarecer.

“Confesso que desde que parei de treinar, sinto-me desmotivada, triste, sem paciência e a auto estima não tem estado nos melhores dias”, prosseguiu.

A também influenciadora digital revelou que continua com a sua dieta, a beber três litros de água por dia mas a flacidez e a celulite apareceram. “A boa disposição desapareceu e para muitos isso é o menos mas para mim diz muito de mim e do meu dia-a-dia”, acrescentou.

“Estava focada, estava determinada e sinto-me triste. O mais importante aqui é a saúde e é nisso que me tenho que focar porque com a saúde não se brinca. Estas fotos querem dizer que já estive melhor, mas também já estive pior. Haja saúde que o resto nós vamos trás”, rematou.