Joana Diniz e Sónia Jesus criticam TVI após gala dos 30 anos: “Saímos com fome e sede”

Joana Diniz e Sónia Jesus criticaram a TVI face à gala dos 30 anos, que se realizou este domingo, 19 de fevereiro.

Sónia Jesus começou por afirmar, num vídeo que já foi eliminado das redes sociais, segundo o “Notícias ao Minuto”, que as duas saíram do evento da estação privada com “fome, agoniadas e sede”.

“Saio daqui com fome, com sede, agoniada, uma seca tremenda”, disse a empresária, citada pela site.

“A minha amiga está chateada… Estás chateada porquê?”, perguntou Joana Diniz.

Ao que Sónia Jesus respondeu: “Porque deixei as minhas crianças, o meu Fabian, as minhas filhas, no Porto a pensar que ia ser uma festa, que me ia divertir… Não. Não… Saio daqui com fome, com sede, agoniada, uma seca tremenda, dói-me os pés. Esta produção toda para me ir embora”.