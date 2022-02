Joana Diniz faz obras em casa: “Gosto que as coisas me saiam do pelo”

Joana Diniz está ajudar o tio a fazer obras na casa. A antiga concorrente de “reality shows” da TVI garantiu que está sempre pronta para “arregaçar as mangas”.

A influenciadora digital fez questão de demonstrar, no perfil de Instagram, às pessoas que a apelidaram de “fútil” que também tem um lado prático e é capaz de acartar baldes de cimento.

“Possivelmente esta foto não se enquadra nas fotos do meu Instagram, nem mesmo no próprio Instagram, infelizmente, no Instagram não se mostra a vida real mas sim a vida que cada um de nós quer aparentar. Mas enquadra-se na minha pessoa”, começou por admitir.

“Esta sou eu com todo o orgulho. Aquela miúda que para muitos é a fútil, a que só faz plásticas, a que tudo tem porque é conhecida e esquecem-se que por detrás de tudo o que vos mostro, há uma miúda que se tiver que estar montada no salto e a dar ‘tudo’ dá, como há aquela Joana que arregaça as mangas e mesmo com unhas de gel, com pestanas da serventia ao seu tio porque não há necessidade de pagar a um servente se eu própria o sei fazer”, prosseguiu.

“Se sou forreta? Sou… mas a verdade é que gosto que as coisas me saiam do pelo para saber dar valor a vida. Já perdi a conta a quantas massas de cimento já fiz, e quantos baldes já acartei. Cheira-me que a homens por aqui que nem sabem o que isto é. O bar da praia está mesmo um espetáculo”, rematou, em jeito de brincadeira.