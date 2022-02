Joana Diniz: “Não sei como é que as pessoas conseguem viver com o ordenado mínimo”

Joana Diniz desabafou sobre o preço dos produtos alimentares, mostrando-se surpreendida com as pessoas que conseguem viver com o ordenado mínimo numa casa.

Depois de ter feito compras no supermercado, a ex-concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) falou sobre o facto dos alimentos considerados “mais saudáveis” serem os que têm os preços elevados.

“Quando ligo a televisão vejo muito em programas fazerem pressão para que as pessoas tenham uma alimentação saudável. Como é que as pessoas, como é que Portugal quer que não haja obesidade quando a comida saudável é a comida mais cara? É impensável”, apontou.

“Não sei como é que as pessoas conseguem viver com o ordenado mínimo, pagar renda de casa, creche, carro e ainda fazer uma alimentação saudável. Juro que não sei, mas a quem o faz, faço-vos uma vénia porque não conseguia”, prosseguiu, depois de ter referido que foi às compras e gastou cem euros em três sacos.

Joana Diniz adiantou que, nesta altura, tem a ajuda dos seus pais. “Graças a Deus tenho a ajuda dos meus pais porque vivo em casa deles… Mas isto está complicado”, concluiu.

Lembre-se que a ex-concorrente do “reality show” da estação de Queluz de Baixo é mãe de Valentina, fruto da relação amorosa terminada com personal trainer Igor Sanchez.