Joana Diniz responde à letra às críticas: “Vocês só gostam de hipocrisia”

Joana Diniz respondeu à letra às críticas dos internautas após a ex-concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) ter lançado farpas à estação privada na gala dos 30 anos.

A empresária criticou o evento de celebração do 30.º aniversário da TVI, no qual esteve como convidada ao lado de Sónia Jesus. As duas afirmaram que saíram da festa com fome e sede.

Joana Diniz acabou por ser alvo de críticas por alegadamente dizer a verdade. “Acho muita graça à malta que vem para aqui dizer: ‘vocês não são reais, porque vocês escondem as coisas, porque vocês não mostram o lado real. Vocês não dizem a verdade, que hipócritas’”, reagiu.

“Depois quando a pessoa diz a verdade dos factos, vocês só vêm aqui criticar. Por isso, chego à conclusão que vocês só gostam de hipocrisia. Então se gostam de hipocrisia, o que é que a pessoa vai fazer com vocês? Ser hipócrita”, rematou.