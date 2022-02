Joana Diniz sobre as críticas aos procedimentos estéticos: “Aqui não tem beleza natural”

Joana Diniz reagiu às críticas de que é, constantemente, alvo sobre os procedimentos estéticos a que se submeteu, realçando que a opinião alheia não lhe diz respeito.

A ex-concorrente de reality shows como “Secret Story” e “Big Brother” partilhou nas redes sociais um desabafo quanto os comentários negativos que acerca do aspeto físico.

“Vão ter que me aturar assim mesmo, com lábios falsos, com dentes falsos, com pestanas falsas, com sobrancelha falsa, com maminhas falsas, com botox e com mais umas tantas coisas que não posso referir por enquanto, porque aqui não há beleza natural”, pode ler-se na publicação no Instagram.

“Porém, trabalho para a sustentar. Enquanto trabalhar e gostar, faço e farei tudo aquilo que quiser porque sou dona da minha pessoa”, acrescentou.

“Se gostam, se não gostam é uma opinião que a mim não me diz respeito. […] Não gostam tem bom remédio olham e calam a boca em vez de virem para aqui destratar uma pessoa”, completou.

Joana Diniz participou na mais recente edição do “Big Brother”, o “Big Brother Duplo Impacto”, apresentado por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.