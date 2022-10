Joana Duarte confessa que estava assustada com a gravidez

Joana Duarte confessou, esta quinta-feira, 27 de outubro, que tinha medo de perder a sua liberdade a partir do momento em que ficasse grávida.

Depois de ter anunciado a gravidez nas redes sociais, a atriz, de 36 anos, abriu o livro sobre a gestação no programa “Casa Feliz” (SIC) e contou como estava assustada com esta fase da sua vida.

“Sempre me assustou muito. Achava: ‘vou perder a minha liberdade. Agora não vou ter mais liberdade’”, frisou, após ter revelado que a gravidez ficou para tão tarde por estar com receio.

“Acredito que tenhas que fazer cedências, mas nós já temos que fazer cedências por tantas outras coisas, se fores fazer pelo teu filho é a melhor coisa do mundo” acrescentou a intérprete.

A também professora de Ioga está grávida de 22 semanas e, até ao momento, ainda não desvendou publicamente a identidade do pai do bebé. Lembre-se que, aquando do anúncio, a artista partilhou a foto da “barriguinha” de grávida.