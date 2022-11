Joana Duarte lembra mudança para Austrália “por amor”

Joana Duarte esteve à conversa com Cláudio Ramos no matutino “Dois às 10”, na TVI, e recordou a época em que mudou de vida por amor.

A atriz e ex-protagonista da série juvenil “Morangos com Açúcar”, no canal quatro lembrou assim o romance que teve com o músico Ziggy Alberts.

“Conheci o Ziggy cá na Ericeira num concerto. A última vez que fui para a Austrália, em que fiquei quase três anos, foi por amor”, referiu.

“Deixas-te ir um bocado, mas a acreditar que vai dar certo”, disse ainda garantindo que apesar do término da relação ficaram amigos: “No fundo conseguimos o mais bonito que é uma amizade”.

Durante a entrevista Joana Duarte, de 35 anos, revelou qual o sexo do bebé e falou sobre como tem lidado com as mudanças no seu corpo nesta que é a sua primeira gravidez.