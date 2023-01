Joana Duarte encantou os seus seguidores quando este fim de semana publicou imagens novas nas quais exibe a sua “barriguihna” de grávida.

Com 34 semanas de gestação, a intérprete fez um ensaio fotográfico em que surge com bastante pele à mostra e fez as delícias dos seus fãs.

Após a publicação dos registos fotográficos foram vários os elogios que se seguiram. Nomes como Ana Bravo, Mariana Monteiro ou Carolina Loureiro deixaram emojis em forma de coração e outros.