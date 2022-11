Joana e Eduardo Madeira juntos no hospital a animar crianças

Joana Machado Madeira e Eduardo Madeira marcaram presença no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, para animais os mais pequenos.

A atriz e companheira do comediante partilhou alguns registos no seu perfil de Instagram e garantiu que foi uma das “entrevistas mais difíceis” da sua vida.

Nas imagens é ainda possível ver que o casal se encontra com membros da “Operação Nariz Vermelho”, um conjunto de “médicos” que têm como objetivo entreter e animar as crianças que se encontram internadas.

“Das entrevistas mais difíceis e mais bonitas que já fiz. Cada gargalhada que consegui arrancar à Vitória (comigo na fotografia) e aos outros meninos guerreiros que estão internados no Hospital D. Estefânia com a ajuda da Operação Nariz Vermelho foram do mais especial que este mundo tem”, escreveu Joana Machado Madeira.

Na secção de comentários os internautas deixaram ainda vários elogios à humorista.