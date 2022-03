Joana Freitas casa em segredo: “Celebramos seis meses de casados”

Joana Freitas já está casada. A modelo trocou alianças numa cerimónia realizada em segredo em setembro de 2020.

A manequim surpreendeu nas redes sociais ao assinalar os seis meses de casamento, na sexta-feira, 5 de março, revelando que, em segredo, oficializou o relacionamento amoroso com o, agora, marido.

Depois de ter dito o “sim” no Porto, no verão do ano passado, a Joana Freitas contou detalhes sobre a “bonita história de amor” com o amigo de “há mais de 10 anos”.

“Éramos 15 pessoas (só família e os padrinhos) e depois do registo fomos todos jantar a um dos nossos restaurantes preferidos no Porto. Foi um dia incrível, estávamos muito felizes e super ansiosos para podermos casar”, recordou.

“Partilho convosco esta notícia, porque celebramos seis meses de casados e ao lado dele estou feliz como nunca estive. Tantos anos depois, criámos a nossa família. Os Freitas Mendonça”, acrescentou.

Sobre o pedido de casamento, a modelo contou que aconteceu num dos sítios mais bonitos do Porto, “com uma paisagem incrível que parecia um quadro pintado e sem estar a contar”.

“Estava no sofá, era final de tarde e ele disse-me ‘podes pôr um casaco rápido só para irmos ali a um sítio de mota?’ Estava de ténis, sweatshirt, zero arranjada. Vesti o primeiro casaco que me apareceu e saímos”, recordou, garantindo que não teve dúvidas em responder que sim.