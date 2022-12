Joana Latino arrasa José Carlos Malato: “É um tipo confuso, amargurado e despropositado”

Joana Latino arrasou José Carlos Malato depois de o apresentador ter criticado o facto de Pedro Abrunhosa ter transformado uma canção para ser utilizada numa campanha publicitária.

A jornalista criticou, nesta segunda-feira, 5 de dezembro, no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, o apresentador da RTP por estar a “disparar” em todas as direções sem nunca “acertar no alvo”.

“Ele dispara em todas as direções. Não consigo. De repente descobrimos que o Malato se enerva com empresas petrolíferas. É a última. […] De repente já não sabemos qual é porque o Malato é tipo caçadeira. É difícil acertar no alvo, ele nunca acerta”, disse, depois de o comunicador ter criticado Pedro Abrunhosa por ter adaptado um tema a uma canção de uma petrolífera.

“Não percebo o que é que ele quer fazer das opiniões dele porque quando se tem um holofote é interessante chamar à atenção para assuntos que causem alguma agitação e que mereça ser debatidos”, prosseguiu.

A comentadora do formato apelidou o profissional da estação pública de “confuso, amargurado e despropositado”. “Não conheço o Malato pessoalmente, tinha-o em conta como um tipo simpático, sério e tal… ultimamente as redes sociais dele só têm revelado que ele é um tipo interiormente confuso, amargurado, despropositado, sempre atrás da oportunidade para se meter numa polémica para ter notoriedade não sei”, afirmou.

“Ele fala numa posição privilegiada porque trabalha numa empresa que é do estado, onde tem um excelente ordenado. […] É muito fácil falar quando tu tens dinheiro”, rematou Joana Latino.