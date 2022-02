Joana Machado Madeira amamenta a filha na praia: “Até parece que sabe melhor”

Joana Machado Madeira partilhou uma fotografia nas redes sociais em que surge a amamentar a filha mais nova, Carolina.

A experienciar a maternidade novamente com o nascimento da filha mais nova, a mulher do humorista Eduardo Madeira tem revelado diversos momentos desta fase e, este sábado, partilhou no Instagram, uma fotografia captada enquanto amamentava a bebé.

“Na praia, até parece que sabe melhor”, pode ler-se na publicação, na qual surge, em Cabanas de Tavira, a amamentar a filha, de três meses, em pleno areal.

Joana Machado e Eduardo Madeira têm outra filha em comum, Leonor, de sete anos. O também ator é ainda pai de Rodrigo, de 20, de um relacionamento anterior terminado.