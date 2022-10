Joana Machado Madeira anuncia que vai fazer parte da nova novela da TVI

Joana Machado Madeira anunciou, esta sexta-feira, 28 de outubro, que vai fazer parte da nova novela da TVI. A atriz partilhou imagens dos bastidores da trama.

A intérprete mostrou-se nos estúdios da produtora Plural a gravar a nova aposta do quarto canal na ficção. No perfil de Instagram, a artista revelou que vai dar vida a “Helena” na novela.

“A gravar a nova novela da TVI. Diz que sou a Helena, vamos ver”, contou.

Até ao momento, a companheira de Eduardo Madeira não revelou o nome da novela de que vai fazer parte com “Helena”. Sabe-se apenas que a TVI já arrancou com as gravações da trama “Queridos Papás”.

Deste novo projeto, segundo a Imprensa, fazem parte atores como Fernando Pires, Sara Prata, José Fidalgo, Pedro Sousa, Tiago Teotónio Pereira, Ana Varela, Diana Nicolau, entre outros.