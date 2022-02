Joana Machado Madeira confusa com tradição “meio totó” de Natal

Joana Machado Madeira mostrou-se confusa com uma tradição “meio totó” de Natal que alguém lhe contou sobre o menino Jesus no Natal.

A humorista ficou sem perceber o que colocar no presépio depois de ter uma conversa com alguém que lhe disse que nesta altura ainda não podia colocar o menino Jesus porque este ainda não tinha nascido.

“Hoje dizia-me alguém: ‘O menino Jesus ainda não pode estar no presépio porque ainda não nasceu.’ Desculpem lá, mas… sempre vi os presépios com menino Jesus em todo o lado. Depois, ao que sei da história, Ele já nasceu há 2019 anos”, escreveu.

Sem saber o que fazer, a companheira de Eduardo Madeira recorreu ao perfil da rede social Instagram para saber a opinião dos fãs.

“Então ainda não é para estar no presépio? Quando a minha filha faz anos celebro mais um aniversário dela, não a escondo num armário até ser o dia. Estas invenções são meio totós, não acham?” questionou.

Na secção de comentários, entre as diversas reações destaque para uma seguidora que explicou a tradição: “Isto é uma tradição antiga. Não é agora o menino jesus era colocado ao lado das prendas no dia 24 à noite. Os reis magos eram colocados nesse dia longe do presepio e todos os anos andavam um bocadinho até dia 6 de janeiro. Isto sim é tradição e engraçado passar as crianças. Feliz natal!”

